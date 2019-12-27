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"Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению арбитража, в Казахстане произошла авиакатастрофа. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 27 декабря.

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В результате авиакатастрофы в Казахстане погибли 12 человек
В результате авиакатастрофы в Казахстане погибли 12 человек
Фото: EPA

Авиакатастрофа в Казахстане

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. На борту было 98 человек. По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49. Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши сообщил изданию "ГОРДОН", что жизням двух украинцев, которые находились на борту самолета, ничего не угрожает.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" почти $3 млрд

27 декабря российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Суммарно "Нафтогаз" по результатам транзитного арбитража получил $5 млрд, сообщили в украинской компании.

Зеленский уволил Трубу

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований. Глава государства назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Дело экс-беркутовцев

27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на меры пресечения для пяти экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняют в убийстве протестующих на киевской улице Институтской 20 февраля 2014 года. В заседании принимает участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой, суд продолжит рассматривать жалобы 28 декабря.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена удерживаемыми лицами передать экс-беркутовцев на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Кабмин передал на приватизацию более 500 предприятий

Кабинет Министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий. Общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет свыше 12 млрд грн, сообщил премьер Алексей Гончарук.

Теги: Газпром, Кабинет Министров, Казахстан, Беркут, Чорноморнафтогаз, НАК Нафтогаз, приватизация, Роман Труба, Ирина Венедиктова, обмен удерживаемыми лицами, авиакатастрофа в Казахстане
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