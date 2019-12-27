Угрозы жизни украинцам, попавшим в авиакатастрофу возле Алматы, нет – консул Украины в Казахстане

Угрозы жизни двум украинцам, которые находились на борту самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение сегодня утром недалеко от аэропорта в Алматы, нет. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил консул Украины в Казахстане Иван Алмаши.

"Нам известно о пострадавших в авиакатастрофе. Это два гражданина Украины. Одному 28 лет, второму – 29. Они приезжали к своим родственникам в Алматы. И теперь собирались возвращаться в Украину, но попали в эту авиакатастрофу. Они живы, сейчас находятся в больнице. Там их проведал наш представитель. У них диагностировали переломы позвонков: третьего и седьмого; третьего и восьмого. Но без нарушения кровоснабжения мозга. Поэтому, несмотря на полученные травмы, угрозы их жизни нет. Можно сказать, что для наших граждан еще хорошо все обошлось – без жертв. В контакте с ними близкие и родственники, они уже тоже в больнице", – отметил консул.

По его словам, пострадавшие украинцы как минимум неделю будут оставаться в больнице.

"В связи с трагедией посольство уже направило ноту министерству иностранных дел Казахстана. Мы продолжаем отслеживать ситуацию дальше. Также поддерживаем связь с главным доктором, который лечит наших граждан. То есть ситуация полностью под контролем. Слава богу, все нормально. Конечно, около недели пострадавшие украинцы будут проходить дополнительно обследование. А дальше – посмотрим", – подчеркнул Алмаши.

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

На сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.