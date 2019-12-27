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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Казахстане упал пассажирский самолет, 14 погибших

В результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, погибли 14 человек, более 30 пострадавших госпитализированы.

 
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Инцидент произошел сегодня утром
Инцидент произошел сегодня утром
Фото: emer.gov.kz

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого было 95 пассажиров. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

На данный момент известно о 14 погибших. Среди жертв крушения – председатель совета генералов Казахстана, генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров.

По данным издания Inform Бюро, в разные больницы доставили восемь детей в сознании с политравмами, пять взрослых с политравмами и 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

ВИДЕО
Видео: informburo kz / YouTube
Теги: Казахстан, крушение, жертвы, самолеты, пострадавшие, Алматы, погибшие, авиакомпания, Нур-Султан
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