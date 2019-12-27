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ПРОИСШЕСТВИЯ

На борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета было двое украинцев

По данным министерства внутренних дел Казахстана, в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air сегодня утром погибли 12 человек, пострадали 49. На борту было четверо иностранных граждан.

Самолет столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора
Самолет столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора
Фото: emer.gov.kz

На борту самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, который сегодня утром упал недалеко от аэропорта в Алматы, находились в том числе граждане Украины. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

О состоянии украинцев после крушения не сообщается. 

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

На сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek AirПосле вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Изначально сообщалось о 14 погибших.

Теги: МВД, Казахстан, авиакатастрофа, крушение, самолеты, украинцы, Алматы, погибшие, Нур-Султан
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