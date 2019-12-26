Пожар в центре Одессы. Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших

После пожара на улице Троицкой, 25 в Одессе, который произошел 4 декабря, последним опознали тело директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова.

По состоянию на 25 декабря эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара на улице Троицкой, 25 в Одессе, сообщает "Думская".

Последним опознали тело директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова. Отмечается, что прощание с ним состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.

Известно, что 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара – 16-летними студентками колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Утром 4 декабря пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25. В здании располагаются Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений.

7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

В ГСЧС заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации. Правоохранители рассматривают три причины возгорания: поджог, неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

12 декабря спасатели завершили поисковую операцию. По окончательным данным, 16 человек погибли, 31 пострадал.