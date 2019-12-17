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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция назвала предварительную причину пожара в Одессе, из-за которого погибли 16 человек

По предварительным выводам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар в здании на улице Троицкая, 25 в Одессе начался из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов, окончательное заключение сделает пожарно-техническая экспертиза, сообщил начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

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Пожар в здании вспыхнул утром 4 декабря
Пожар в здании вспыхнул утром 4 декабря
Фото: od.dsns.gov.ua

Предварительной причиной пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который находится в сгоревшем здании на улице Троицкая 25, в Одессе, является неисправность электропроводки или бытовых приборов. Об этом на брифинге 17 декабря рассказал начальник полиции области Олег Бех, информирует пресс-служба ведомства. 

По его словам, возгорание началось в девятом кабинете колледжа. 

Бех отметил, что это предварительное заключение о причинах пожара, предоставленное правоохранителям сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Окончательный вывод сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

Полицейский добавил, что сейчас в моргах остаются тела 11 погибших. 

"По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это значит, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких", – подытожил он. 

Утром 4 декабря пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25. В здании располагаются Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. 

7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест. 

В ГСЧС заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации. Правоохранители рассматривают три причины возгорания: поджог, неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Правительство создало комиссию, которая должна до 20 декабря доложить о результатах расследования причин пожара.

12 декабря спасатели завершили поисковую операцию. По окончательным данным, 16 человек погибли, 31 пострадал.

Теги: Одесса, пожар, ГСЧС, колледж, расследование, Нацполиция, Олег Бех, пожар на Троицкой, 25 в Одессе
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