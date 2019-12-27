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Двое украинцев, которые были на борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета, госпитализированы с травмами – МИД Украины

Консул посольства Украины в Казахстане устанавливает связь с пострадавшими в результате крушения самолета в Алматы украинцами. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что у обоих переломы позвоночика и травмы средней тяжести.

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Пострадавших украинцев доставили в больницу Алматы
Пострадавших украинцев доставили в больницу Алматы
Фото: emer.gov.kz

Двое украинцев, которые находились на борту самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, рухнувшего сегодня утром недалеко от аэропорта в Алматы, получили травмы и находятся в больнице. Об этом в комментарии УНН сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины, которые доставлены в больницу города Алматы", – сказал Погорельцев.

По его словам, у обоих украинцев перелом позвоночника и травмы средней тяжести.

Дипломат добавил, что консул посольства Украины в Казахстане устанавливает связь с пострадавшими гражданами Украины и поддерживает контакты с местными спасательными службами.

Ситуация находится на контроле департамента консульской службы и посольства Украины в Казахстане.

Сегодня утром после вылета из аэропорта Алматы самолет, который летел в Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

Теги: Украина, МИД, Казахстан, МИД Украины, самолет, авиакатастрофа, украинцы, пострадавшие, Алматы, Сергей Погорельцев, авиакатастрофа в Казахстане
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