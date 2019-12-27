Названы предварительные причины авиакатастрофы в Казахстане

Перед падением самолет дважды коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы, потом его развернуло. По словам заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, предварительные версии авиакатастрофы – техническая неисправность или ошибка пилотов.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек Фото: tengrinews.kz

Авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр, сообщает Tengrinews.kz.

По его словам, версии предварительные, а причины установит специальная техническая экспертиза.

"Правительственная комиссия приступила к работе. Сегодня на взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом в 300-400 метров. Затем воздушное судно развернуло вправо по окончании полосы, шасси уже к этому времени были убраны, судно пыталось взлететь. Как вы видели, оно столкнулось с забором, в доме никого не было. Судно было разбито на две части, в основном погибли пассажиры, которые были в носовой части", – сказал Скляр.

Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране. Открыто дело по статье 344 часть 3 ("Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта") УК РК.

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

На сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.