В российской тайге разбился истребитель пятого поколения Су-57

В Хабаровском крае РФ в тайге во время испытаний упал истребитель пятого поколения Су-57. Летчик успел катапультироваться, его обнаружил вертолет Ми-8, сообщило агентство ТАСС.
Речь идет о модели истребителя Т-50 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания.
По данным ТАСС, на вооружении частей Восточного военного округа нет самолетов Су-57.
Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.
"РИА Новости" пишет, что основными версиями случившегося являются неисправность самолета и ошибка пилотирования.
Первые испытания Су-57 прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.
Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.