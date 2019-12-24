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В российской тайге разбился истребитель пятого поколения Су-57

Истребитель Су-57 упал во время испытаний в Хабаровском крае РФ, пилот выжил. Основными версиями случившегося называют неисправность самолета и ошибку пилотирования.

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Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей
Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей
Скриншот: Techreporter.ru / YouTube

В Хабаровском крае РФ в тайге во время испытаний упал истребитель пятого поколения Су-57. Летчик успел катапультироваться, его обнаружил вертолет Ми-8, сообщило агентство ТАСС.

Речь идет о модели истребителя Т-50 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания.

По данным ТАСС, на вооружении частей Восточного военного округа нет самолетов Су-57. 

Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.

"РИА Новости" пишет, что основными версиями случившегося являются неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Первые испытания Су-57 прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. 

Теги: Россия, самолет, авиация, вооружение, истребители
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