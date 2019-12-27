По результатам транзитного арбитража от "Газпрома" получено $5 млрд – "Нафтогаз"

$2,918 млрд, которые "Газпром" выплатил во исполнение решения Стокгольмского арбитража, включают погашение не выплаченной ранее части компенсации, а также проценты, накопленные с момента оглашения решения суда, отметили в "Нафтогазі".

По результатам разбирательства в Стокгольмском арбитраже российский "Газпром" заплатил Украине в общей сложности $5 млрд. Об этом 27 декабря проинформировала в Facebook компания НАК "Нафтогаз України".

"Украина таки была права. "Нафтогаз" получил от "Газпрома" $2,9 млрд – остаток по решению арбитража. Суммарно "Нафтогаз" по результатам транзитного арбитража получил $5 млрд... Сегодняшний платеж "Газпрома" включает погашение как не выплаченной ранее части присужденной компенсации ($2,56 млрд), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазі" отметили, что приветствуют "признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017–2018 годов и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины".

"Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года", – подчеркнули в украинской компании.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начисляется пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыве арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.