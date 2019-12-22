"Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и новым оператором украинской ГТС – Витренко

Российский "Газпром" не готов брать на себя "риски украинского законодательства" и работать по стандартному договору, поэтому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", а НАК – в свою очередь, с компанией "Оператор газотранспортной системы Украины", сообщил исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко.

НАК "Нафтогаз України" в рамках нового договора на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему будет посредником между российским "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором? Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти ежедневно. "Нафтогаз" более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которой является украинское правительство", – пояснил он.

Исполнительный директор НАК добавил, что "Газпром" должен заключить с "Нафтогазом" договор на организацию транзита газа на пять лет с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у ОГТСУ.

"За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" затем – оператору. В соглашении будет заранее определен тариф, оно будет заключено по международному праву и с международным арбитражем. При этом оно должно полностью соответствовать европейским нормам", – сообщил Витренко, отметив, что между "Нафтогазом" и ОГТСУ будет заключен "стандартный для всех пользователей ГТС договор на транспортировку".

Он назвал "сложным для всех сторон компромиссом" новый контракт с "Газпромом".

"Победа или предательство? "Газпром" хотел один год, мы – 10, сошлись посередине. Гарантированные мощности – тоже примерно посередине между тем, что предлагал "Газпром" и хотели мы. Так что здесь сложный для всех сторон компромисс", – подытожил исполнительный директор НАК.

20 декабря 2019 года на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".

Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Также, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря.

21 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что компания выплатит "Нафтогазу" сумму, присужденную Стокгольмским арбитражем.