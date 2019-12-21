Контракт на транзит газа из РФ через Украину будет подписан на пять лет с возможностью пролонгации на 10 лет – Оржель

Пролонгация контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему на 10 лет после первых пяти предусмотрена на тех же условиях, что и первые пять лет, рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Контракт на транзит газа из РФ через украинскую газотранспортную систему будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Об этом на брифинге 21 декабря сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Транзит на пять лет с возможностью пролонгации на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые пять лет, еще на следующие 10 лет. Почему закладывается именно такая логика? У нас регуляторный период для газотранспортной системы, и как раз оно закладывается каждые пять лет в объемах, которые в дальнейшем могут быть пересмотрены или не пересмотрены, или просто продлены на следующие 10 лет", – сказал министр.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло пять раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября, 28 октября и 19 декабря. Кроме того, Украина периодически проводила двусторонние переговоры с Россией, они были согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

Украинское правительство заявляло о намерении заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу и предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагал продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигал ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Оржель называл это предложение откровенно неприемлемым.

20 декабря на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".