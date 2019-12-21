Оржель заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" отзовут встречные иски из арбитража

Договоренности между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" предусматривают пересмотр позиций по поводу будущих арбитражей, сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Оржель: У нас есть видение, какие есть договоренности по транзиту Фото: EPA

На переговорах в Минске 20 декабря Украина и РФ договорились урегулировать вопрос будущих арбитражных споров по газу. Об этом на брифинге 21 декабря сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это потенциальная возможность выигрыша. Но у нас есть видение, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций по поводу будущих арбитражей. То есть решение о $3 млрд четко определено, а решения о других будут в рамках пакета отозваны", – сказал министр.

Он заявил, что РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга насчитывается пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" затраты на судебный процесс.

2 ноября 2019 года "Нафтогаз" подал в арбитраж новое заявление против "Газпрома".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе

20 декабря 2019 года на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".