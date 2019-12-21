Тариф на транспортировку российского газа через украинскую ГТС будет повышен – Оржель

Минимально гарантированные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему, о которых договорились "Газпром" и НАК "Нафтогаз України", предусмотрены на уровне 65 млрд м³ в первый год действия контракта и по 40 млрд м³ – на следующие четыре года, рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Тариф на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему будет повышен. Об этом на брифинге 21 декабря сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Оржель сообщил, что минимально гарантированные объемы транзита предусмотрены на уровне 65 млрд м³ в первый год действия контракта и по 40 млрд м³ – на следующие четыре года.

"Учитывая, что есть определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен возрастать. То есть будет определенное увеличение тарифа на транспортировку", – сказал Оржель.

Он отметил, что тариф будет определять регулятор.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло пять раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября, 28 октября и 19 декабря. Кроме того, Украина периодически проводила двусторонние переговоры с Россией, они были согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

Украинское правительство заявляло о намерении заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу и предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагал продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигал ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Оржель называл это предложение откровенно неприемлемым.

20 декабря 2019 года на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".

Оржель сообщил 21 декабря, что согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу.