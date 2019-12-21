Контракт на транзит газа между Украиной и РФ будет подписан сроком на пять лет – вице-премьер РФ Козак

Контракт на транзит газа из РФ через Украину будет новым, сообщил вице-премьер-министр России Дмитрий Козак. Также, по его словам, Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.

Контракт на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему будет подписан сроком на пять лет. Об этом "РИА Новости" 20 декабря сказал вице-премьер-министр России Дмитрий Козак.

Он сообщил, что это будет новый контракт, его должны подписать до конца текущего года.

При этом Козак не уточнил объемы транзита, заявив, что они "необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей".

Также чиновник рассказал, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".

20 декабря на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. Подробности 21 декабря на пресс-конференции изложат министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Как сообщила российская компания "Газпром", Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло пять раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября, 28 октября и 19 декабря. Кроме того, Украина периодически проводила двусторонние переговоры с Россией, они были согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

В "Нафтогазі" заявляли, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство заявляло о намерении заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу и предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагал продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигал ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель называл это предложение откровенно неприемлемым. Он говорил, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос "был разблокирован". "В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом", – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы".

19 декабря в Берлине представители Украины, РФ и ЕС подготовили проект протокола о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему. Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сказал, что это позитивные новости для Европы, России и Украины.

По данным агентства Reuters, Россия согласилась выплатить Украине около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебному разбирательству из-за транзита газа.