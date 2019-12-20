Украина и РФ продолжат переговоры по транзиту газа 20 декабря в Минске – "Газпром"

В "Газпроме" заявили, что переговоры в Минске между Украиной и РФ по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему будут "не техническими".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года Фото: ЕРА

Украина и РФ продолжат переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему 20 декабря в Минске. Об этом журналистам рассказали в российском "Газпроме", сообщает ТАСС.

В компании добавили, что переговоры будут "не технические".

"Газпром" будет представлять глава холдинга Алексей Миллер.

19 декабря в Брюсселе представители Украины, РФ и ЕС подготовили проект протокола о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему, теперь документ должны согласовать в Киеве и Москве, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сказал, что это позитивные новости для Европы, России и Украины.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло пять раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября, 28 октября и 19 декабря. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

В "Нафтогазі" заявили, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что стороны должны прийти к "нулевому варианту", и подчеркнул, что невозможно договариваться, когда одна из сторон требует выплат по решениям суда.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос "был разблокирован". "В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти… Я думаю, у нас все будет хорошо", – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы".