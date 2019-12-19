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"Газпром" подтвердил участие в трехсторонних переговорах по транзиту газа в Берлине 19 декабря – СМИ

Источник "Интерфакс-Украина" в украинском правительстве рассказал, что "Газпром" согласился участвовать в трехсторонних переговорах по транзиту газа 19 декабря. Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявлял, что ожидает по итогам этих переговоров "позитивного сигнала рынкам и потребителям".

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"Газпром" выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины
"Газпром" выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины
Фото: ЕРА

Российский газовый монополист "Газпром" подтвердил свое участие в трехсторонних газовых переговорах с участием представителей Украины и Евросоюза в Берлине 19 декабря, сообщил 18 декабря "Интерфакс-Украина" источник в украинском правительстве.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявлял, что ожидает по итогам назначенных на 19 декабря переговоров о будущем транзите российского газа по территории Украины в страны ЕС "позитивного сигнала рынкам и потребителям".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло четыре раунда трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года19 сентября и 28 октября. Очередные переговоры были запланированы на 5 декабря, но они не состоялись. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

В "Нафтогазі" заявили, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что стороны должны прийти к "нулевому варианту", и подчеркнул, что невозможно договариваться, когда одна из сторон требует выплат по решениям суда.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос "был разблокирован""В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти… Я думаю, у нас все будет хорошо", – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы"

10 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что переговоры о долгосрочном контракте с российской стороной продолжатся, при этом он не исключил и "газовой войны".

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, Еврокомиссия, НАК Нафтогаз, транзит, Марош Шефчович
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