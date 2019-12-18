Энергетическое сообщество ЕС поддержало сертификацию нового оператора ГТС Украины

В Энергетическом сообществе Европейского союза подтвердили, что анбандлинг НАК "Нафтогаз України" завершен согласно европейскому законодательству, новый оператор украинской газотранспортной системы может осуществлять транзит российского газа в Европу.

Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины", сообщила 17 декабря пресс-служба сообщества.

"Секретариат подтвердил, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен в соответствии с требованиями европейского законодательства", – сказано в сообщении.

С 1 января 2020 года оператор ГТС Украины должен работать в качестве независимого системного оператора.

Решение означает успешное завершение анбандлинга "Нафтогазу" согласно европейскому законодательству и возможность новому оператору осуществлять транзит российского газа в Европу.

Глава "Нафтогазу" Андрей Коболев говорил, что Украина должна завершить процесс создания независимого оператора ГТС до конца 2019 года. В противном случае могут ухудшиться отношения Киева с международными партнерами: "Российские коллеги будут очень тщательно и настойчиво изучать, насколько Украина сама сделала то, что мы требуем от них".

С 1 января 2020 года новым оператором ГТС станет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". По словам Коболева, эта компания будет продана АО "Магистральные газопроводы Украины", которое создали в ноябре 2016 года во исполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского союза. Компания "Магистральные газопроводы Украины" принадлежит Министерству финансов.

17 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от НАК "Нафтогаз України" (анбандлинга), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель выражал надежду, что до 26 декабря газотранспортный оператор будет полностью сертифицирован.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Рада приняла закон 3 декабря.