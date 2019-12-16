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Договоренностей с "Газпромом" по транзиту газа пока нет – "Нафтогаз"

В "Нафтогазі" заявили, что в переговорах по транзиту газа с представителями российского "Газпрома" есть прогресс, но "до практических соглашений еще далеко".

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В "Нафтогазі" заявили, что россияне стали более активно обсуждать будущие "газовые отношения"
В "Нафтогазі" заявили, что россияне стали более активно обсуждать будущие "газовые отношения"
Фото: ЕРА

По состоянию на 16 декабря никаких договоренностей с "Газпромом" по транзиту российского газа через территорию Украины не достигнуто. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

"Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии", – подчеркнули в "Нафтогазі".

Пресс-служба компании добавила в Facebook, что россияне стали более активно обсуждать будущие "газовые отношения".

"Это, безусловно, прогресс, но до практических соглашений еще далеко… Украина настроена конструктивно и готова к поиску компромиссных решений, но любые обмены при этом должны быть равноценными", – заявили в пресс-службе.

В "Нафтогазі" попросили журналистов быть более внимательными и обращаться в компанию за подтверждением информации и официальными комментариями.

"Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них", – отметили в компании.

https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/2699140170165751

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло четыре раунда трехсторонних газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года19 сентября и 28 октября. Очередные переговоры были запланированы на 5 декабря, но они не состоялись. Кроме того, Украина периодически проводит двухсторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в "Нафтогазі".

В "Нафтогазі" заявили, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. 

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. В "Нафтогазі" сообщили, что намерены предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он заявил, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко говорил, что 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились продолжить переговоры о газе. 

13 декабря в Вене прошел очередной раунд переговоров между "Нафтогазом" и "Газпромом". 

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, переговоры
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