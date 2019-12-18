Отделение ГТС от "Нафтогазу" должно завершиться через несколько дней – Коболев

Секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины", и теперь финальное решение должна принять Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщил глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев.

Коболев: После финальных решений НКРЭКУ оператор ГТС будет полностью готов к работе Фото: EPA

Отделение газотранспортной системы Украины от НАК "Нафтогаз України" должно завершиться через несколько дней. Об этом в Facebook 18 декабря написал глава компании Андрей Коболев.

Он напомнил, что секретариат Энергетического сообщества 17 декабря согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины".

"Оператор ГТС подал в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года. После финальных решений НКРЭКУ оператор будет полностью готов к работе. С 1 января 2020 года он получит в управление от государства украинскую ГТС, а мы передадим эту компанию в собственность "Магистральных газопроводов Украины", которые на 100% принадлежат Министерству финансов. Таким образом, анбандлинг будет завершен, и на украинском рынке заработает новый независимый оператор ГТС", – написал Коболев.

Глава "Нафтогазу" добавил, что на очередном раунде газовых переговоров 19 декабря в Берлине РФ больше не сможет подвергать сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг и перейти на европейские правила.

Коболев заявлял, что Украина должна завершить процесс создания независимого оператора ГТС до конца 2019 года.

17 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от НАК "Нафтогаз України" (анбандлинга), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

22 ноября НКРЭКУ одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель выразил надежду, что до 26 декабря газотранспортный оператор будет полностью сертифицирован.