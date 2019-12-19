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"Нафтогаз" в 2020 году из-за анбандлинга потеряет 13 млрд грн – Коболев

Согласно проекту финансового плана НАК "Нафтогаз України" на 2020 год, несмотря на негативный финансовый эффект от создания независимого оператора газотранспортной системы, компания останется прибыльной, сообщил глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.

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Коболев: Группа "Нафтогаз" должна в следующем году продемонстрировать прибыльную деятельность
Коболев: Группа "Нафтогаз" должна в следующем году продемонстрировать прибыльную деятельность
Фото: ЕРА

НАК "Нафтогаз України" в 2020 году потеряет около 13 млрд грн из-за выделения из состава компании бизнеса по транзиту газа. Об этом свидетельствует финансовый план НАК на следующий год, утвержденный наблюдательным советом компании 17 декабря, заявил глава "Нафтогазу" Андрей Коболев. 

"Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК "Нафтогаз України" при существующих правилах работы рынка для нас как для группы будет означать примерно "минус" 13 млрд грн чистой прибыли следующего года. Негативный эффект для ликвидности немного больше", – сказал он 18 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина"

Коболев подчеркнул, что "Нафтогаз" останется прибыльным в 2020 году, несмотря на негативный эффект от анбандлинга. 

"Группа "Нафтогаз" должна в следующем году продемонстрировать прибыльную деятельность согласно финплану", – сказал глава компании. 

Он добавил, что подземные хранилища газа пока будут оставаться в собственности "Нафтогазу". "Мы пока не видим возможности их выделения", – отметил Коболев. 

С 1 января 2020 года новым оператором ГТС станет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". По словам Коболева, эта компания будет продана АО "Магистральные газопроводы Украины", которое создали в ноябре 2016 года во исполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского союза. Компания "Магистральные газопроводы Украины" принадлежит Министерству финансов. 

17 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от НАК "Нафтогаз України" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель выражал надежду, что до 26 декабря газотранспортный оператор будет полностью сертифицирован.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию Оператора газотранспортной системы Украины. Отделение ГТС от "Нафтогазу" должно завершиться в течение нескольких дней, заявил Коболев 18 декабря. 

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, анбандлинг, Оператор газотранспортной системы Украины
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