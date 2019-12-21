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Коболев связывает готовность РФ подписать долгосрочный контракт на транзит с санкциями против "Северного потока – 2"

Лоббисты со стороны российского "Газпрома" приложили много усилий, чтобы убедить американских сенаторов, что Украина и Россия подпишут контракт на транзит газа и санкции против газопровода "Северный поток – 2" вводить не нужно, заявил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

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Коболев: Надеюсь, что санкции против "Северного потока 2" вступят в действие
Коболев: Надеюсь, что санкции против "Северного потока – 2" вступят в действие
Фото: EPA

Заявления о готовности России подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам могут быть связаны с предстоящими санкциями США против газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в эфире "Радио НВ" 20 декабря.

Он отметил, что пока переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему продолжаются.

"Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов по поводу введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны "Газпрома" в Сенате США приложили немало усилий с попытками сказать: "Все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не надо". Я очень надеюсь, что президент [США Дональд] Трамп сегодня подпишет все-таки проголосованный в Сенате законопроект и санкции вступят в силу, что очень сильно поможет Украине", – сказал Коболев.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе. В 2018–2019 годах прошло пять раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет. "Газпром", в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос "был разблокирован""В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы"

19 декабря в Берлине представители Украины, РФ и ЕС подготовили проект протокола о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему, теперь документ должны согласовать в Киеве и Москве, заявил Оржель. Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сказал, что это позитивные новости для Европы, России и Украины. В "Газпроме" сообщили, что переговоры продолжат 20 декабря в Минске. 

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV. Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. 17 декабря Сенат США утвердил закон об оборонном бюджете, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока – 2". Теперь его должен подписать президент США Дональд Трамп. 

Теги: Газпром, Россия, США, Украина, газ, санкции, Андрей Коболев, транзит, Северный поток – 2
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