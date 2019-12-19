Украина и Россия договорились о транзите газа, ЕС продлил санкции против РФ, Ельченко стал послом Украины в США. Главное за день

Россия и Украина достигли договоренности по газу

Украина и РФ достигли принципиального соглашения по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему, сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович. Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что стороны подготовили проект протокола. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что этот протокол приближает стороны к подписанию финальных договоров.

ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года. Меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также сферу товаров двойного назначения.

Ельченко стал послом Украины в США

Украинский президент Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ о назначении дипломата Владимира Ельченко послом Украины в США. Новым постпредом Украины при ООН вместо Ельченко станет замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Стрельба в Москве

Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В результате погиб один сотрудник ФСБ, известно о пяти пострадавших. РБК со ссылкой на источник пишет, что четверо из них – сотрудники спецслужб. Стрелок был нейтрализован, его личность устанавливается, отмечали в ФСБ.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

Рада ввела штрафы за кнопкодавство

19 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины". Законопроект устанавливает уголовную ответственность за неперсональное голосование в Раде. Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн).

Парламент принял Избирательный кодекс

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с поправками президента Владимира Зеленского. Выборы в Раду теперь будут проводиться по открытым региональным спискам. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке. Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

Рада урегулировала добычу янтаря

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря". Закон устанавливает уголовную ответственность за незаконные добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, а также за уклонение от рекультивации земель. Документ предполагает введение единых разрешений на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

Пресс-конференция Путина

В РФ 19 декабря прошла ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На ней он высказал уверенность, что Украина и РФ договорятся по вопросам транзита газа, прокомментировал войну на Донбассе и вопрос "особого статуса" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, президент РФ сказал, что "в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (все Причерноморье, западные земли российские), были переданы Украине". Также Путин утверждает, что "автором украинской идентичности" был польский граф Станислав Потоцкий.

Рада приняла закон о ВСК

Верховная Рада Украины одобрила предложения президента Украины к закону "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады" (№0979). Закон устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования в случае импичмента президента, то есть обстоятельств совершения им государственной измены или другого преступления.

Заблокированные выплаты

17 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство. В Министерстве финансов заявили, что приостановка финансирования ряда расходов не повлияет на зарплаты, пенсии и социальные выплаты.