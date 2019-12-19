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Рада приняла закон об урегулировании добычи янтаря

Согласно законопроекту, который парламент поддержал во втором чтении, специальные разрешения на добычу янтаря в Украине будут предоставлять на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

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За документ проголосовали 279 депутатов
За документ проголосовали 279 депутатов 
Фото: Слуга Народу / Facebook

19 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовали 279 депутатов.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за незаконные добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, а также за уклонение от рекультивации земель.

Документ предполагает введение единых разрешений на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

Начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 34 тыс. грн) за 1 га земли.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. Инициатором выступил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября. 

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, аукцион, парламент, законопроект, янтарь
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