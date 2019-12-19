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Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории"

В ходе создания Советского Союза Украине были переданы "исконно русские территории", заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это "наследие государственного строительства" лидера большевиков Владимира Ленина.

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Фото: ЕРА

Лидер большевиков Владимир Ленин предложил конфедеративное устройство Советского Союза, заявил на пресс-конференции 19 декабря, расшифровка которой опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин.

"Что касается фигуры Ленина в нашей истории… Он был скорее не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд. И когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства – оно было строго централизованным, унитарным государством, как известно. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Вот смотрите, строго централизованное государство – в конфедерацию фактически, с правом выхода из привязки этносов к территории. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки, они и сейчас еще между бывшими республиками Советского Союза имеют место быть, и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких точек, стоит только отпустить на секунду – мало не покажется. Это первое", – заявил Путин.

По его словам, советский диктатор Иосиф Сталин "был против такой организации, он даже статью написал об автономизации".

"Но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (все Причерноморье, западные земли российские) были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине", потому что Украина была сельская территория и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали подряд по всей стране. Это несколько странноватое решение. Но тем не менее оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся", – добавил российский президент.

Он отметил, что "связали будущее страны с собственной партией, и потом в конституции кочевало это из основного закона в другой".

"Это основная политическая сила. Как только партия затрещала, начала рассыпаться – за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду. Я придерживаюсь этой точки зрения и сейчас. Причем, вы знаете, я длительное время проработал в разведке, которая была составной частью очень политизированной организации – КГБ СССР, и у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что, кроме идеологической составляющей, есть еще и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Все это было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться, повторяю, и все, и страна за ней посыпалась. Этого нельзя было допустить. Это ошибка. Абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве", – сказал Путин.

СССР просуществовал с 1922 по 1991 годы. Ленин умер в 1924-м. В Украине действуют законы "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"; "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов"; "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Иосиф Сталин, СССР, Ленин
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