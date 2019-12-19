Путин о транзите газа через Украину: Я думаю, мы договоримся

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Россия и Украина могут договориться по вопросу транзита газа, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин. Его пресс-конференцию транслирует в YouTube телеканал "Россия 24".

Корреспондент украинского информагентства УНИАН в России Роман Цимбалюк задал вопрос о возможности "газовой войны" между РФ и Украиной. "Складывается впечатление, что вы не планируете отдавать нам $3 млрд, согласно решению международного арбитража", – сказал украинский журналист.

"Вы сказали по поводу $3 млрд… Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средства из фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги. $3 млрд как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", – заявил Путин.

Он добавил, что газовый вопрос – "чувствительная тема".

"Мы хотим решить эту проблему… Я убежден, что решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический и не правовой характер, а скорее политический… Одно из обоснований решения Стокгольмского суда, там прописано: "В связи с тяжелым экономическим положением на Украине". Чушь какая-то просто… Ну ладно. Решение есть, это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить, будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых структурных объектов, таких как "Северный поток", "Северный поток – 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт. При этом хочу обратить ваше внимание, что мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, с тем чтобы потом прекратить транзит. Нет. Мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим, это удобный маршрут", – продолжил президент России.

Путин отметил, что при этом "украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю".

"Он длиннее и для нас дороже… Но все-таки маршрут отработанный, мы готовы его сохранять. Готовы были бы и поставлять газ на Украину со скидкой в 20–25%, это можно сделать… Но я думаю, что мы договоримся. Кстати говоря, мы на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике", – сказал Путин.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло четыре раунда трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября и 28 октября. Очередные переговоры были запланированы на 5 декабря, но они не состоялись. Следующие пройдут 19 декабря. Источник "Интерфакс-Украина" в украинском правительстве рассказал, что "Газпром" согласился участвовать в трехсторонних переговорах по транзиту газа 19 декабря.

Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

В "Нафтогазі" заявили, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что стороны должны прийти к "нулевому варианту", и подчеркнул, что невозможно договариваться, когда одна из сторон требует выплат по решениям суда.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос "был разблокирован". "В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти… Я думаю, у нас все будет хорошо", – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы".

10 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что переговоры о долгосрочном контракте с российской стороной продолжатся, при этом он не исключил и "газовой войны".