Путин: Фраза "Донбасс порожняк не гонит" хулиганская, но в душе у людей это есть. Вряд ли удастся решить проблему с помощью силовых решений

Закрытие границы на Донбассе, в соответствии с Минскими договоренностями, должно закончиться только после "всеобъемлющего политического урегулирования", которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины, заявил президент России Владимир Путин.

Проблему Донбасса не удастся решить силовым путем, заявил на пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин. Пресс-конференцию транслирует в YouTube телеканал "Россия 24".

Корреспондент украинского информагентства УНИАН в России Роман Цимбалюк спросил, когда Путин примет "решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке".

"Что касается Минских соглашений и расформирования, как вы сказали, органов управления в непризнанных республиках… Бывший президент [Украины] Петр Алексеевич Порошенко настаивал, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководители двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем. А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вскрою, так сказать, подноготную этих переговоров в Минске. Но все-таки мы их уговорили. И они поставили свои подписи. Таким образом, Украина признала, что такая власть существует", – заявил Путин.

По его словам "это первая часть марлезонского балета".

"Вторая часть заключается в том, что там проведены выборы были… И это как раз демократический способ организации власти. Третье. В самих Минских соглашениях есть указания прямо на то, что является правом этих республик… Там все прописано, сказано и про язык, и про местную милицию… Сейчас я подойду к спорным моментам. Я не буду здесь ничего скрывать… И украинская общественность, и российская должны знать, о чем идет речь. Есть пункт о выводе наемников и иностранных войск. И о закрытии границы. Закрытие границы, в соответствии с Минскими соглашениями, должно начаться на второй день после проведения выборов. И закончиться только после всеобъемлющего политического урегулирования, которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление этим республикам таких прав, которые в Минских соглашениях прописаны. Вот когда это будет сделано – тогда и будет закрытие границы", – продолжил Путин.

По его словам, на Донбассе "нет иностранных войск".

"Там есть местная милиция, местная самооборона, они состоят из местных жителей. Из местных. Мне все время задают вопрос – а откуда у них танки, тяжелая артиллерия. Послушайте. Во многих горячих точках мира происходят конфликты с применением танков, артиллерии и т.д… Откуда они их берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная… Что касается наемников, ну да. Я и в Париже сказал: там есть французы и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. Давайте будем разбираться с этими наемниками. Но они не составляют основу этих формирований", – отметил президент России.

Путин подчеркнул, что "самая главная проблема заключается в том, что "нет желания и не просматривается решать этот вопрос в диалоге с людьми".

"Не пытаться создать для себя благоприятные условия для решения проблем силовым способом. С помощью танков, артиллерии и авиации. Я сказал – авиацию применяли. А действующий президент Украины говорит – какую авиацию? А он забыл даже об этом… Когда руководство Украины избавится от абсолютно ошибочного подхода в принципе к решению проблемы, а перейдет к диалогу, вот тогда можно будет ее решить", – сказал президент России.

По его словам, "киевские власти ввели блокаду этих территорий".

"Есть подвижки, разминирование идет… Но этого недостаточно… Если встать на эту позицию, диалога, договоренностей, то проблема будет решена. Если будут предприниматься и далее попытки силовым способом задушить, то это вряд ли можно будет сделать. Эта известная фраза, "Донбасс порожняк не гонит", она хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений".

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Зеленский заявил, что у него и Путина "абсолютно разный взгляд" на передачу под контроль Киева неподконтрольного участка границы Украины и России.