Создадут ли Путин и Лукашенко новое Союзное государство и когда? История вопроса

Что такое Союзное государство?

В 1996–1999 годах тогдашний президент России Борис Ельцин и бессменный белорусский президент Александр Лукашенко подписали несколько договоров и соглашений, которые заложили правовую основу для создания Союзного государства (СГ): надгосударственного образования с едиными парламентом, правительством и валютой.

В декабре 1999-го Лукашенко и Ельцин подписали Договор о создании СГ и Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений этого договора. Документ вступил в силу в январе 2000 года после ратификации парламентами России и Беларуси.

Договор предусматривает создание Высшего государственного совета (сейчас его возглавляет Александр Лукашенко), двухпалатного парламента (действует только одна палата, состоящая из депутатов национальных парламентов), Совета министров (возглавляет премьер РФ Дмитрий Медведев), суда и Счетной палаты Союзного государства. В рамках СГ Россия и Беларусь обязались вести единую рыночную, валютную, налоговую и ценовую политику; объединить транспортную и энергетическую системы; обеспечить функционирование региональной группировки войск и единую пограничную политику. Также договором предусмотрено введение единой валюты и принятие конституции.

Фото: EPA

Нынешняя активизация переговоров уникальна?

Нет, это циклический процесс: переговоры ведутся то активнее, то вовсе прекращаются.

Белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич писал в блоге на сайте “Радыё Свабода”, что изначально Лукашенко всячески форсировал процесс создания Союзного государства. “Эта политико-юридическая структура задумывалась как переходная форма на пути к полному объединению двух стран. На фоне старого и больного президента России Бориса Ельцина, который почти утратил доверие российского общества, молодой и энергичный, популярный в России Александр Лукашенко мечтал о кремлевском престоле и всячески пришпоривал процесс интеграции”, – отмечал журналист.

С приходом к власти Владимира Путина процесс застопорился и почти остановился к 2006 году. В следующие пять лет Минск и Москва активизировали интеграционные процессы, но к 2011-му из-за ряда экономических противоречий реализация договора снова затормозилась. В конце 2018 года стороны снова заговорили об углубленной интеграции.

О чем конкретно Россия и Беларусь пытаются договориться последний год?

В ноябре 2018 года Лукашенко говорил, что у Беларуси есть несколько требований для дальнейшей интеграции: это снижение цен на газ (по мнению белорусского президента, стоимость топлива не может быть выше, чем в Смоленской области РФ), открытие российских рынков для белорусских товаров и компенсация за так называемый налоговый маневр (в 2018-м Россия уравняла цены на нефть на внешнем и внутреннем рынках, это, по мнению белорусских властей, нанесло ущерб нефтеперерабатывающим предприятиям, которые покупали российскую нефть по внутренним ценам).

По информации “Коммерсанта”, РФ и Беларусь обсуждают проект, предложенный в конце 2018 года премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Документ предполагает, что РФ выполнит требования Беларуси только после реализации проекта углубленной интеграции. К июню 2019 года, заявлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин, стороны согласовали 90% программы по углубленной интеграции (при этом месяцем позже белорусский министр экономики Дмитрий Крутой говорил, что согласовано 80% вопросов).

В проекте, отмечал “Коммерсантъ”, речь идет о частичной “экономической интеграции [России и Беларуси] на уровне, не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов – аналогичной конфедеративным или даже федеративным государствам”.

“При реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Белоруссии на уровне управления”, – писала газета в сентябре 2019 года, после того, как проект документа был парафирован российской и белорусской сторонами.

Все вопросы, не решенные в сентябре, должны были согласовать президенты Лукашенко и Путин на встрече, которая состоялась 7 декабря в Сочи. По всей видимости, договориться они не смогли: белорусский президент покинул резиденцию Путина, не общаясь с журналистами. Заседание Высшего государственного совета СГ, которое должно было состояться в Москве на следующий день и на котором планировалось подписание согласованной программы реализации договора о СГ, отменили.

Лукашенко заявлял, что не поступится суверенитетом. Москва пытается поглотить Беларусь?

Как писало агентство Bloomberg в апреле 2019 года, новое Союзное государство может возглавить Владимир Путин. По информации источников агентства, это позволило бы Путину обойти конституционный запрет занимать пост президента более двух сроков подряд и остаться у власти после 2024 года. Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков такую возможность категорически отверг. Но Лукашенко действительно неоднократно говорил, что интеграционный процесс угрожает суверенитету Беларуси.

Фото: EPA

Ноябрь 2018-го: “Извините, на хрена нужен кому такой союз?! Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются? Это ненормально. Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз”. Июль 2019-го: “Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь – состав России или нет? Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я – тем более. Нет такой необходимости”. Декабрь 2019-го: “Я не пацан, и я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Создал независимое государство, чтобы уложить в какой-то ящик с крестом и куда-то выбросить или передать? Этого при мне не будет никогда! Мы не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России”. Декабрь 2019-го: “Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны”.

Белорусский политический аналитик Александр Класковский в комментарии “Медузе” отмечал, что Лукашенко таким образом пытается добиться от России уступок.

“Белорусская экономика – как наркоман, у которого без очередной дозы сразу начинается ломка. Лукашенко, понимая всю опасность углубленной интеграции, которая может привести к поглощению Беларуси, вынужден играть в эту рискованную игру. Он надеется в очередной раз что-то урвать от России и при этом избежать выполнения невыгодных пунктов соглашения. Так уже было в начале 2000-х. Но Москва сделала свои выводы и теперь собирается по половине пряника отламывать по мере того, как Минск будет выполнять эти дорожные карты”, – считает эксперт.

Класковский полагает, что Россия не намерена поглощать Беларусь (хотя и не упустит такой возможности при благоприятных условиях), а лишь собирается “намертво привязать Беларусь к себе, чтобы она и после Лукашенко не ушла на запад”.

Фото: EPA

Значит, переговоры провалились?

Скорее всего, обсуждение условий интеграции будет продолжаться, как и в предыдущие 20 лет: более или менее активно, в зависимости от политической или экономической выгоды.

В 2019 году состоится еще как минимум один раунд переговоров: 20 декабря в Санкт-Петербурге пройдет встреча Лукашенко и Путина в рамках саммитов Евразийского экономического сообщества и СНГ. В этот день в Минске снова запланированы оппозиционные митинги. “Медуза” подчеркивает, что белорусская милиция, которая крайне жестко реагирует на несанкционированные акции, никак не препятствовала протесту, который проходил 7 декабря, в день предыдущей встречи президентов Беларуси и России.