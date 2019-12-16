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Меркель и Путин обсудили "Северный поток – 2" и транзит газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток – 2".

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Путин и Меркель провели телефонный разговор
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Фото: ЕРА

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 16 декабря провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы сотрудничества в газовой отрасли. Об этом говорится на сайте Кремля.

В частности, стороны обсудили перспективы транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток – 2".

Как отметили в Кремле, Меркель и Путин позитивно оценивают итоги прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации Минских договоренностей, являющиеся "безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло четыре раунда трехсторонних газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года19 сентября и 28 октября. Очередные переговоры были запланированы на 5 декабря, но они не состоялись. Кроме того, Украина периодически проводит двухсторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в "Нафтогазі".

В "Нафтогазі" заявили, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. 

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. В "Нафтогазі" сообщили, что намерены предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. 

Витренко говорил, что 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились продолжить переговоры о газе

Теги: Россия, Владимир Путин, Ангела Меркель, Украина, транзит, Северный поток – 2
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