Путин и Макрон обсудили транзит российского газа в Европу через Украину

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили результаты нормандского саммита и вопрос газового транзита.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора 17 декабря обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос транзита российского газа в Европу через Украину, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате. Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского Комплекса мер. Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. Затронута проблематика транзита российского газа в государства Евросоюза через территорию Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что президенты условились "о продолжении контактов на различных уровнях".

В Кремле сообщают, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло четыре раунда трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября и 28 октября. Следующие переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита газа намечены на 19 декабря. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

В "Нафтогазі" заявили, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что стороны должны прийти к "нулевому варианту", и подчеркнул, что невозможно договариваться, когда одна из сторон требует выплат по решениям суда.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос "был разблокирован". "В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти… Я думаю, у нас все будет хорошо", – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы".

10 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что переговоры о долгосрочном контракте с российской стороной продолжатся, при этом он не исключил и "газовой войны".