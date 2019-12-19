В ФСБ заявили, что злоумышленника, стрелявшего в центре Москвы, нейтрализовали

В Федеральной службе безопасности РФ отметили, что в результате стрельбы в центре Москвы есть пострадавшие.

В ФСБ рассказали о стрельбе в центре Москвы Фото: EPA

Злоумышленник, который 19 декабря стрелял в центре Москвы, нейтрализован. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ.

Инцидент произошел у дома 12 на Большой Лубянке. В ФСБ отметили, что есть пострадавшие, но не сообщили их число.

Личность нейтрализованного злоумышленника устанавливается.

"Интерфакс" пишет, что с Лубянской площади эвакуируют людей, проезд для авто закрыт. Часть площади рядом со зданиями ФСБ оцеплена, прохожих туда не пускают. Проход и проезд к новому зданию ФСБ перекрыт автобусом.

На площади много полиции и машин скорой помощи, отмечает агентство.

19 декабря СМИ и соцсетях сообщали, что возле здания ФСБ РФ был открыт огонь. Очевидцы сообщали, что это произошло около 18.00 по Московскому времени. "Новая газета" писала, что, по ее данным, погиб минимум один человек – сотрудник ФСБ.