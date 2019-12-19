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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Москве произошла стрельба возле здания ФСБ – СМИ

По данным "Новой газеты", минимум один человек – сотрудник Федеральной службы безопасности РФ – погиб в результате перестрелки у здания ведомства в Москве. Официально российские силовики этот инцидент пока не комментировали.

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Возле здания ФСБ произошла стрельба
Возле здания ФСБ произошла стрельба
Фото: EPA (архив)

В Москве 19 декабря неподалеку от здания Федеральной службы безопасности РФ произошла стрельба. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным канала, в городе ввели план "Сирена".

Позже канал Baza сообщил, что, по последней информации, "при нападении на здание ФСБ на Лубянке были ранены три человека, один из них скончался".

Источники в Главном управлении МВД Москвы подтвердили агентству РБК, что в районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова.

По словам одного из собеседников РБК, при стрельбе погиб один человек. Другой собеседник утверждает, что человека ранили.

Очевидица событий, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, рассказала "Новой газете", что перестрелка началась около 18.00 (17.00 по Киеву), после чего с улицы Рождественка к зданию ФСБ прибежали люди в форме. По данным издания, как минимум один человек – сотрудник ФСБ – погиб. Есть раненые.

Официально инцидент российские силовики пока не комментировали. 

Теги: Россия, Москва, ФСБ, перестрелка
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