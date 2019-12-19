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Рада ввела штрафы за кнопкодавство

Согласно законопроекту, который парламент поддержал во втором чтении, за неперсональное голосование депутатов будут наказывать штрафом в размере от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн.

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За документ проголосовал 261 народный депутат
За документ проголосовал 261 народный депутат
Фото: Слуга Народу / Facebook

19 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовал 261 народный депутат.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за умышленное голосование нардепом на заседании парламента вместо другого парламентария. Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн).

Для фиксации голосования в Раде должны обеспечить видеонаблюдение. Спикер Рады должен сообщать о фактах неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии парламента изъять карту депутата и провести голосование повторно. Стенографический бюллетень соответствующего заседания Рады и видеозапись спикер парламента должен будет направить в Государственное бюро расследований.

Законопроект №2148 внес в Раду 17 сентбяря первый вице-спикер Руслан Стефанчук

В первом чтении парламент поддержал документ 29 октября.

Рада нового созыва начала свою работу 29 августа. Случаи кнопкодавства зафиксировали в сентябре со стороны внефракционного нардепа Александра Ковалева, нардепов от фракции "Слуга народа" Сергея Литвиненко и Елены Копанчук. В ноябре движение "Чесно" зафиксировало факты кнопкодавства со стороны нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика и Александра Пономарева.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, кнопкодавство, штраф, парламент, Государственное бюро расследований, голосование
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