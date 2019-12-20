Путин не ответил прямо, когда публично признает своих дочерей. Видео

"Компания "Иннопрактика", директором которой является [предполагаемая младшая дочь Путина Катерина] Тихонова и учредителем которой является государственное бюджетное учреждение МГУ, за прошлый год заработала 0,5 млрд руб. (почти $8 млн. – "ГОРДОН"). Компания "Номеко", доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании "Согаз" строит одну из крупнейших клиник сейчас в Ленинградской области. Этим женщинам в бизнесе помогают ваши старые друзья, чиновники госкомпаний. Мы видим, что этих двух женщин очень часто стали показывать по телевизору. Их имена уже все знают, все знают их внешность, это такой "секрет Полишинеля". Когда вы признаете, что они – ваши дети и когда они станут публичными, открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?" – спросила Рустамова.

"Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом, упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Упомянули какие-то их личные доли там, упомянули объем этого бизнеса? Вы же ничего этого не сказали, вы просто обозначили факт. А этого недостаточно. Вы поковыряйтесь там поподробнее – и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой. И кому там что принадлежит, и кто там что помогает", – сказал Путин.

Затем он рассказал о деятельности "Иннопрактики", а также заявил, что в медицинской компании "все, что составляет так называемый акционерный капитал, приближается к нулю", но не ответил на вопрос, признает ли он Тихонову и Воронцову своими детьми.

Впервые о том, что Тихонова может быть младшей дочерью Путина, СМИ сообщили в январе 2015 года. Российский журналист Олег Кашин отметил, что Екатериной Тихоновной зовут бывшую тещу президента РФ, девушку могли назвать в честь бабушки. Сам Путин никогда не подтверждал и не опровергал родство, ссылаясь на соображения безопасности. В октябре 2015 года российское информационное агентство "Интерфакс" опубликовало первое интервью с Тихоновой. В нем о родственных связях с президентом РФ сказано не было. При этом сотрудник агентства Юрий Погорелый подтвердил в Facebook, что Тихонова – действительно дочь Путина, но говорить с журналистами согласилась только об университете и отказалась фотографироваться.

Министерство финансов США в апреле 2018 года назвало Тихонову дочерью Путина, когда объявляло о санкциях против ряда российских бизнесменов и чиновников, среди которых был ее тогдашний муж Кирилл Шамалов.

В эфире канала "Россия 24" 6 декабря 2018 года вышел сюжет, в котором Тихонову представили как руководителя центра национального интеллектуального развития "Иннопрактика", заместителя директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени Ломоносова. Она рассказала об изобретении молодых ученых "Нейроцентра", который входит в институт. В мае 2019 года Тихонова защитила диссертацию и стала кандидатом физико-математических наук.

Марии Воронцовой (также известной как Мария Фаассен) 34 года. Журнал The New Times в 2016 году писал, что она в 2011 году с отличием окончила факультет фундаментальной медицины МГУ. После рождения дочери защитила диссертацию на эндокринологическую тематику.

В июле 2019 года "Русская служба ВВС" сообщала, что Воронцова занялась бизнесом – с 2019 года она является одним из учредителей акционерного общества "Номеко", в которое вложила 100 тыс. руб. (около $1500), что на момент регистрации соответствовало доле в 20%.