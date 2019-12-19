Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Постпредом Украины в ООН стал экс-замглавы МИД Кислица

Указ о назначении заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы на пост постоянного представителя Украины при ООН президент Украины Владимир Зеленский подписал 18 декабря.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кислица в МИД курировал международные организации
Кислица в МИД курировал международные организации
Фото: ukraineun.org

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при ООН. Соответствующий указ был подписан 18 декабря, сообщает пресс-служба президента.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", – говорится в тексте документа.

До вчерашнего дня Кислица был заместителем министра иностранных дел Украины, который курировал в центральном аппарате ведомства международные организации.

Бывший постпред при ООН Владимир Ельченко стал послом Украины в США.

Теги: МИД, ООН, Владимир Ельченко, Сергей Кислица, указ, Владимир Зеленский, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
alyona alyona позировала без одежды
alyona alyona позировала без одежды
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
Умер актер и певец Кенни Линч
Умер актер и певец Кенни Линч
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS