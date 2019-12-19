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Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США

Указ о назначении дипломата Владимира Ельченко послом Украины в США украинский президент Владимир Зеленский подписал 18 декабря. В тот же день глава государства уволил Ельченко с предыдущей должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций.

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Ельченко возглавлял представительство Украины при ООН с декабря 2015 года, до этого работал послом Украины в РФ
Ельченко возглавлял представительство Украины при ООН с декабря 2015 года, до этого работал послом Украины в РФ
Фото: Постійне представництво України при ООН / Facebook

Украинский президент Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ о назначении дипломата Владимира Ельченко послом Украины в США. Указ №911/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки", – сказано в тексте документа.

Указом №910/2019 от 18 декабря Зеленский уволил Ельченко с должностей постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке по совместительству.

15 июля стало известно, что Украина отзовет Чрезвычайного и Полномочного Посла в Соединенных Штатах Валерия Чалого, который стал главой дипмиссии в июле 2015 года. 19 июля Зеленский подписал указ, которым уволил Чалого. Посол сложил полномочия 15 сентября. До назначения нового посла Украины в США обязанности главы диппредставительства исполнял один из старших дипломатов посольства. 

12 декабря издание ZN.UA писало, что Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США.

Ельченко возглавлял представительство Украины при ООН с декабря 2015 года. До этого работал послом Украины в РФ.

Теги: США, Украина, Владимир Ельченко, Владимир Зеленский
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