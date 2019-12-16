Пристайко подтвердил, что новым послом Украины в США будет назначен Ельченко

Украина еще два месяца назад решила, что новым послом Украины в Вашингтоне будет назначен нынешний постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

Пристайко сказал, что украинская сторона уже получила агреман для назначения нового посла Украины в США Фото: president.gov.ua

Новым послом Украины в США будет назначен Владимир Ельченко, который сейчас занимает должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью УНИАН, опубликованном 16 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Министр отметил, что украинская сторона уже получила агреман для назначения нового посла Украины в США.

По его словам, Украина определилась с кандидатурой еще два месяца назад.

"Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", – добавил Пристайко.

12 декабря издание ZN.UA писало, что Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США.

15 июля стало известно, что Украина отзовет Чрезвычайного и Полномочного Посла в Соединенных Штатах Валерия Чалого, который стал главой дипмиссии в июле 2015 года. 19 июля Зеленский подписал указ, которым уволил Чалого. Посол сложил полномочия 15 сентября. До назначения нового посла Украины в США обязанности главы диппредставительства исполняет один из старших дипломатов посольства.

Ельченко возглавляет представительство Украины при ООН с декабря 2015 года. До этого работал послом Украины в РФ.