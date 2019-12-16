Пристайко подтвердил, что новым послом Украины в США будет назначен Ельченко

Новым послом Украины в США будет назначен Владимир Ельченко, который сейчас занимает должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью УНИАН, опубликованном 16 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Министр отметил, что украинская сторона уже получила агреман для назначения нового посла Украины в США.
По его словам, Украина определилась с кандидатурой еще два месяца назад.
"Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", – добавил Пристайко.
12 декабря издание ZN.UA писало, что Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США.
15 июля стало известно, что Украина отзовет Чрезвычайного и Полномочного Посла в Соединенных Штатах Валерия Чалого, который стал главой дипмиссии в июле 2015 года. 19 июля Зеленский подписал указ, которым уволил Чалого. Посол сложил полномочия 15 сентября. До назначения нового посла Украины в США обязанности главы диппредставительства исполняет один из старших дипломатов посольства.
Ельченко возглавляет представительство Украины при ООН с декабря 2015 года. До этого работал послом Украины в РФ.