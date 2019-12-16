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Пристайко подтвердил, что новым послом Украины в США будет назначен Ельченко

Украина еще два месяца назад решила, что новым послом Украины в Вашингтоне будет назначен нынешний постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

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Пристайко сказал, что украинская сторона уже получила агреман для назначения нового посла Украины в США
Пристайко сказал, что украинская сторона уже получила агреман для назначения нового посла Украины в США
Фото: president.gov.ua

Новым послом Украины в США будет назначен Владимир Ельченко, который сейчас занимает должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Об этом в интервью УНИАН, опубликованном 16 декабря, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Министр отметил, что украинская сторона уже получила агреман для назначения нового посла Украины в США.

По его словам, Украина определилась с кандидатурой еще два месяца назад.

"Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", – добавил Пристайко.

12 декабря издание ZN.UA писало, что Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США.

15 июля стало известно, что Украина отзовет Чрезвычайного и Полномочного Посла в Соединенных Штатах Валерия Чалого, который стал главой дипмиссии в июле 2015 года. 19 июля Зеленский подписал указ, которым уволил Чалого. Посол сложил полномочия 15 сентября. До назначения нового посла Украины в США обязанности главы диппредставительства исполняет один из старших дипломатов посольства. 

Ельченко возглавляет представительство Украины при ООН с декабря 2015 года. До этого работал послом Украины в РФ.

Теги: США, Украина, посольство, МИД Украины, Владимир Ельченко, дипломаты, Вадим Пристайко
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