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Стрельба возде здания ФСБ могла быть спланирована так, чтобы это совпало с речью Путина – СМИ

Огонь возле здания Федеральной службы безопасности РФ в центре Москвы был открыт 19 декабря. Источники агентства Reuters и издания "Ведомости" сообщили, что по одной из версий, стрельба могла быть спланирована так, чтобы это совпало с выступлением президента РФ Владимира Путина в Кремле на торжествах по случаю Дня работников органов безопасности РФ.

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Стрельба произошла 19 декабря
Стрельба произошла 19 декабря
Фото: EPA

Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности в Москве 19 декабря, вероятно, могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в ФСБ.

Издание "Ведомости" в Telegram со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщило, что по одной из версий, действия стрелка "могли координироваться иными лицами, связанными с террористическими ячейками, с целью провокации" во время выступления Путина на праздновании в Кремле. 

Как сообщила пресс-служба российского президента, 19 декабря после пресс-конференции он посетил торжественный вечер в Кремле по случаю Дня работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря.

Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В результате погиб один сотрудник ФСБ, известно о пяти пострадавших. РБК со ссылкой на источник пишет, что четверо из них – сотрудники спецслужб.

Стрелок был нейтрализован, его личность устанавливается, отмечали в ФСБ.

Агентство "Москва" со ссылкой на ФСБ сначала писало, что нападавших было трое, но позже в ведомстве опровергли эту информацию, а на сайте агентства соответствующая новость была аннулирована.

Теги: Россия, Владимир Путин, Москва, ФСБ, стрельба у здания ФСБ в Москве
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