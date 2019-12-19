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В Москве произошла стрельба, погиб сотрудник ФСБ. Фоторепортаж

Вчера 19.47
В результате стрельбы в Москве возле дома 12 по улице Большая Лубянка погиб один сотрудник Федеральной службы безопасности РФ. По последним данным российского минздрава, еще пять человек пострадали. Стрелок, как сообщили в ФСБ, был нейтрализован, он действовал в одиночку. Следственный комитет РФ в связи с инцидентом открыл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
Теги: Россия, стрельба, Москва, перестрелка, стрельба у здания ФСБ в Москве
 

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