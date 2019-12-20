В результате стрельбы в Москве погиб один сотрудник ФСБ

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что стрелявший в Москве действовал в одиночку и ему не удалось проникнуть в здание спецслужбы. По последним данным минздрава РФ, пострадало пять человек.

В результате стрельбы возле дома №12 на улице Большая Лубянка в центре Москвы погиб один сотрудник Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщили в ФСБ, пишет ТАСС.

В минздраве РФ до этого информировали, что два сотрудника российской спецслужбы получили крайне тяжелые ранения.

По последним данным минздрава, в результате стрельбы пострадало пять человек.

В ФСБ сообщили, что стрелок действовал в одиночку и ему не удалось проникнуть в здание спецслужбы. До этого пресс-служба ФСБ сообщала агентству "Москва", что трое нападавших стреляли в приемной ведомства.

Следственный комитет РФ в связи с инцидентом открыл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

19 декабря в СМИ и соцсетях сообщали, что возле здания ФСБ РФ был открыт огонь.

Позже в ФСБ заявили, что стрельба произошла у дома номер №12 на Большой Лубянке. Стрелок был нейтрализован, его личность устанавливается, отмечали в спецслужбе.

Агентство "Интерфакс" писало, что с Лубянской площади эвакуировали людей, проезд для авто был закрыт. Часть площади рядом со зданиями ФСБ была оцеплена, прохожих туда не пускали, а проход и проезд к новому зданию ФСБ перекрыты автобусом.