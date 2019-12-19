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Евросоюз продлил экономические санкции против РФ на шесть месяцев

В Евросовете сообщили, что ЕС продлил санкции в отношении России из-за невыполнения РФ Минских соглашений.

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Первоначально санкции ЕС были введены 31 июля 2014 года
Первоначально санкции ЕС были введены 31 июля 2014 года
Фото: ЕРА

Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года, сообщает 19 декабря пресс-служба Евросовета.

Меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также сферу товаров двойного назначения. "Это решение последовало за сообщением президента [Франции Эммануэля] Макрона и канцлера [Германии Ангелы] Меркель в Европейский совет 12 декабря 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о сохранении санкций. Учитывая, что Минские соглашения выполняются не в полной мере, Европейский совет единогласно принял политическое решение о возобновлении экономических санкций в отношении России", – сказано в сообщении.

Первоначально эти санкции были введены 31 июля 2014 года. Впоследствии санкции усиливались и неоднократно продлевались. В последний раз Брюссель продлевал пакет секторальных санкций летом 2019 года. Срок его действия должен был истечь 31 января 2020 года.

Главы государств и правительств стран ЕС согласовали продление экономических санкций против России на следующие полгода 13 декабря в Брюсселе.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС. 20 июня 2019 года Европейский совет продлил ограничительные меры в отношении РФ, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года. Перед этим ЕС продлевал санкции против РФ в марте 2019 года. Речь шла об индивидуальных санкциях. В санкционном списке ЕС находятся 170 физических и 44 юридических лица, сообщается на сайте Совета Европейского союза. Санкции включают в себя запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, европейским компаниям запрещено предоставлять средства фигурантам списка.

Теги: Россия, Украина, санкции, Совет ЕС, Европейский совет, Минские соглашения, Европа, война в Украине, Евросоюз, война на Донбассе
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