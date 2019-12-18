Меркель заявила, что Германия не одобряет санкции США против "Северного потока – 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила вести переговоры с Соединенными Штатами о том, что Берлин не одобряет экстерриториальные санкции, которые США намерены ввести против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2".

Санкции против "Северного потока – 2" предусмотрены в оборонном бюджете США на 2020 финансовый год Фото: ЕРА

18 декабря канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение Конгресса США ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", сообщает агентство издание Der Tagesspiegel.



Германия выступает против "экстерриториальных санкций при любом сценарии", заявила канцлер, отвечая на вопросы к правительству в Бундестаге.

Меркель отметила, что "не видит другого выбора, кроме как вести переговоры" об этом с Соединенными Штатами.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет.

17 декабря Сенат США утвердил закон об оборонном бюджете, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока – 2". Теперь его должен подисать президент США Дональд Трамп.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

В "Газпроме" прогнозировали, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года, однако из-за позиции Дании газопровод смогут запустить не ранее весны 2020 года, писали "Ведомости".

31 июля 2019 года комитет Сената США по международным отношениям утвердил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов.

30 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан отметил, что Штаты будут препятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2". 20 ноября Круз заявил в Сенате США, что при помощи санкций введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" можно задержать.