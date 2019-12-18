Сенат США утвердил санкции против "Северного потока – 2"

За закон об оборонном бюджете США на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", проголосовало 86 членов Сената США.

17 декабря верхняя палата Конгресса США – Сенат – утвердила закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока – 2", сообщает CNN.

Документ поддержало 86 сенаторов, восемь выступили против. Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Трамп заявил, что готов немедленно подписать документ.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

31 июля 2019 года комитет Сената США по международным отношениям утвердил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов.

30 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан отметил, что Штаты будут препятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2". 20 ноября Круз заявил в Сенате США, что при помощи санкций введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" можно задержать.