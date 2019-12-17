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Коболев поблагодарил США за санкции против "Северного потока – 2"

17 декабря Сенат США утвердил закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока – 2". Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев поблагодарил США за поддержку Украины.

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За санкции против "Северного потока 2" проголосовало 86 сенаторов
За санкции против "Северного потока – 2" проголосовало 86 сенаторов
Фото: ЕРА

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев поблагодарил США за санкции против газопровода "Северный поток – 2". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Компании, задействованные в строительстве “Северного потока – 2”, будут вынуждены свернуть работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США", – отметил Коболев.

"Спасибо нашим друзьям в Украине и за рубежом за поддержку на этом пути. Также спасибо команде, которая три года помогала этому событию произойти. Еще один важный шаг сделан. Работаем дальше", – написал он.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Трамп заявил, что готов немедленно подписать документ. 

17 декабря Сенат США утвердил закон об оборонном бюджете, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

31 июля 2019 года комитет Сената США по международным отношениям утвердил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов.

30 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан отметил, что Штаты будут препятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2". 20 ноября Круз заявил в Сенате США, что при помощи санкций введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" можно задержать.

Теги: Россия, США, санкции, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, газопровод, Северный поток – 2
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