Санкции США распространяются на корабли, укладывающие "Северный поток – 2" глубже 30 метров. Но укладка труб будет не глубже 27 метров

Санкции против "Северного потока – 2". "Перемога", бросаем чепчики в воздух? А может, давайте просто следить за руками?

Итак, санкции вводятся посредством приложения Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019 к глобальному документу под названием National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020.

Содержание, я думаю, журналисты уже прожевали и выплюнули. Краткая суть: санкционный механизм включается в отношении кораблей – трубопрокладчиков и их владельцев, которые работают над "СП – 2" и "Турецким потоком".

После вступления в силу документа дается 60 дней на формирование списка потенциальных фигурантов санкций. Потом данные компании и физические лица должны на протяжении 30 дней выйти из проекта. То есть запас времени, даже если в эту минуту Трамп подписывает закон, составляет не менее 90 дней.

Вторая особенность – санкции распространяются на корабли, которые способны укладывать трубы на глубине 100 футов и более (30 метров и глубже). Если нет – не распространяются.

Теперь внимательно следим за пальцами. "СП – 2" в спокойную погоду укладывается со скоростью от 3 км в сутки. По состоянию на начало декабря оставалось проложить менее 300 км. Теперь умножаем 3 км на 90 дней, равно 270 км. Не успевают? Но ведь цифра 300 км – это 19 дней назад... Но если надеяться на шторм, могут таки не успеть?

И тут внимательно следим за оговоркой – суда, способные укладывать трубы на глубине более 100 футов. Потом очень советую посмотреть гидрографические карты Балтийского моря и наложить на них маршрут "СП – 2". Последние 100 км (плюс – минус 10 км) укладка труб будет происходить на глубинах не более 27 метров. Соответственно, можно использовать и другой флот.

Но даже если сегодня, сейчас, строители "СП – 2" выходят из проекта, возникает вопрос: есть ли кто на замену? И тут имею вам сказать, что таки есть, но это уже совсем другая политическая комбинация, которая затрагивает большее количество игроков.

Более подробно обо всем этом в видео, которое выйдет сегодня – завтра. А пока что читаем матчасть (то есть законы на подписи у Трампа) и нервно мнем в руках чепчики для бросания. Как бы эти "драконовские санкции" не оказались аналогом "адских санкций" в отношении Турции за операцию против курдов Сирии.

Одним словом, есть основания подумать и трезво смотреть на вещи. А чепчики… Ну в них можно что-то положить.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора