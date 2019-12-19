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ДЕНЬГИ

Гончарук поручил Минфину заблокировать выплату ряда расходов

Министерство финансов Украины сообщило, что приостановка выплат по незащищенным расходам не повлияет на выделение денег на зарплаты, пенсии и соцвыплаты. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что ситуация находится под контролем правительства.

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Гончарук принял решение приостановить ряд выплат с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета
Гончарук принял решение приостановить ряд выплат с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета
Фото: pixabay.com

17 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство. Об этом 18 декабря сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на соответствующий документ.

"Обеспечить временное, до конца текущего бюджетного года, прекращение проведения казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставления кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)", – говорится в документе.

Гончарук принял такое решение с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета.

В Министерстве финансов заявили, что приостановка финансирования ряда расходов не повлияет на зарплаты, пенсии и социальные выплаты.

"Министерство финансов осуществляет взвешенную фискальную политику и принимает меры для соблюдения маяков по размеру дефицита сектора общего государственного управления. Казначейство также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования. А вот остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств. Потому что доходы государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года полностью не выполнены вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта, падения производства табачных изделий", – пояснили в ведомстве.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/2590234974378547

Маркарова отметила в Facebook, что к таким методам, как временное прекращение проведения платежей, Минфин и ответственные распорядители прибегают ежегодно для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей, в частности маяков дефицита и других параметров. 

"До конца года осталось восемь дней. Теоретически на сегодня большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в Государственную казначейскую службу Украины и на них открыты ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но как известно, ежегодно именно вторая половина декабря – это время попыток множества “перебрасываний” с программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальное “осваивание средств и проведение кассы", на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года”, – добавила министр.

Она подчеркнула, что в 2019 году за 11 месяцев есть недовыполнение по ряду доходов в результате объективных причин. В частности, это неуплата государственными компаниями 10 млрд грн дивидендов и части чистой прибыли, принятие предыдущей Радой после утверждения госбюджета льгот на оборудование для альтернативной энергетики, что стоило государству 9,6 млрд грн, изменение макроэкономической ситуации в результате падения цены на газ и сильный курс.

Маркарова заверила, что:

  • все защищенные расходы финансируются в обычном режиме;
  • все незащищенные расходы 11 месяцев тоже были полностью открыты для финансирования, но и по ним не прошли выплаты "на десятки миллиардов", так как "не было подано ни одного документа или не были проведены тендеры";
  • деньги на финансирование "Охматдета", зарплаты шахтеров, безопасность и оборону будут выделены. 

"Пересматриваем с распорядителями исключительно экзотические запросы. По результатам года сделаем рейтинг самых ярких из них. В прошлом году не было профинансировано 21,7 млрд грн расходов", – добавила министр.

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/2600278983382207

Премьер-министр Украины заявил в видеообращении, которое опубликовали в YouTube, что ситуация находится под контролем правительства.

По его словам, в конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого, – "кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе".

"В СМИ в очередной раз распространяются фейки о том, что в государстве якобы нет денег, что у нас дефолт и проблемы с бюджетом. Не верьте этим неправдивым сообщениям, которые разгоняют политики, чтобы словить на этом хайп и заработать политические дивиденды. У государства есть деньги... Наше правительство до конца финансового года, то есть до 27 декабря, ежедневно будет пересматривать все выплаты, которые планируют провести министерства и государственные органы власти, чтобы ни одна копейка госбюджета не была потрачена неэффективно", – сказал Гончарук.

ВИДЕО
Видео: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / YouTube
Теги: Украина, госбюджет, правительство, Министерство финансов, социальные выплаты, дефицит, деньги, политика, документы, выплаты, Оксана Маркарова, финансирование, Алексей Гончарук
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