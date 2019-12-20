Путин утверждает, что "автором украинской идентичности" был граф Потоцкий

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что "первым об украинцах как об отдельном этносе заговорил" польский граф Станислав Потоцкий, который жил в XVIII веке.

Путин: Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что "автором украинской идентичности" был польский граф Станислав Потоцкий. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий – известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно были другие польские исследования, которые вообще отнесли украинцев, даже вычеркнули их из числа славян. Они полагали, утверждали, что это потомки каких-то кочевых народов. Но это все – полная ерунда, а мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли такие-то элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением. Мы делаем и будем это делать", – сказал Путин.

Граф Станислав Потоцкий (1751–1805 годы) – государственный и военный деятель Речи Посполитой, Российской империи, магнат и меценат.

Согласно данным переписи населения, проведенной в Украине в 2001 году, этническими украинцами себя считали 77,8% опрошенных.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного с 3-го по 9 марта 2017 года, этническими украинцами назвали себя 92% респондентов.