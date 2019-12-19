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ПОЛИТИКА

Рада одобрила Избирательный кодекс с президентскими поправками

Избирательный кодекс, за который сегодня проголосовали 330 народных депутатов, предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели получат возможность голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке партии.

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Рада поддержала новый Избирательный кодекс
Рада поддержала новый Избирательный кодекс
Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с поправками президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За соответствующий законопроект №0978 проголосовали 330 народных депутатов.

Выборы в Раду теперь будут проводиться по открытым региональным спискам. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1), в первом чтении документ утвердили 7 ноября 2017 года. Законопроект поступил в Раду в 2015 году.

В соответствии с Избирательным кодексом, парламентские выборы предлагается проводить по системе региональных открытых списков. Нардепы рассмотрели 4568 правок ко второму чтению законопроекта. Согласно принятым поправкам, кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

27 августа 2019 года спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий сообщил, что подписал закон.

В гражданской сети "Опора" заявляли, что президенту стоит ветировать Избирательный кодекс, так как он является "не просто устаревшим", а представляет собой отсутствие избирательной реформы. 

Зеленский ветировал Избирательный кодекс Украины 13 сентября. Он вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями. По мнению главы государства, положения кодекса фактически сохраняют признаки пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками.

3 октября Верховная Рада Украины отправила Избирательный кодекс на доработку.

Теги: Верховная Рада, выборы, Владимир Зеленский, законопроект, Избирательный кодекс
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