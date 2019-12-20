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Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" сконструировали "кнопкодавитель" – "Чесно"

Нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Ларин и Виктор Черный из книг и пачки с распечатками сконструировали "кнопкодавитель", который позволяет голосовать за соседа, не нажимая на чужую кнопку пальцем.

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ОПЗЖ является лидером по количеству кнопкодавов в Верховной Раде ІХ созыва, сообщает "Чесно"
ОПЗЖ является лидером по количеству кнопкодавов в Верховной Раде ІХ созыва, сообщает "Чесно"
Фото: ЕРА

Представители общественного движения "Чесно" поймали депутатов Верховной Рады на новом трюке с голосованием. Об этом 19 декабря сообщили на сайте организации. 

Как рассказали в "Чесно", нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали целый механизм, который позволяет голосовать за соседа, не нажимая на чужую кнопку пальцем.

На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Ларин применил своеобразный "кнопкодавитель". Свое изобретение депутаты собрали из трех толстых книг и пачки с распечатками. Чтобы нажатие на кнопку было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир".

Как сообщают в "Чесно", во время голосования поправки №76 к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой – привел в действие "устройство". В результате на местах Ларина и Черного сработали кнопки "за".

ВИДЕО
Видео: Рух ЧЕСНО / YouTube

По словам движения "Чесно", Ларин воспользовался ноу-хау несколько раз во время заседания. Позже похожим образом депутат Черный голосовал за себя и за Ларина, нажимая на устройство ногой.

ВИДЕО
Видео: Рух ЧЕСНО / YouTube

По данным организации, ОПЗЖ является лидером по количеству кнопкодавов в Верховной Раде ІХ созыва (их сейчас восемь). Ранее движение "Чесно" и другие журналисты зафиксировали нарушение процедуры личного голосования со стороны Александра Пономарева, Николая Скорика, Василия Нимченко, Григория Суркиса, Михаила Макаренко и Владимира Кальцева. 

Рада нового созыва начала свою работу 29 августа. 

3 декабря народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Кальцев установил рекорд, девять раз проголосовав за своего соседа Пономарева.

19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2148, который устанавливает уголовную ответственность за кнопкодавство. Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн).

Теги: кнопкодавство, Чесно, Сергей Ларин, Виктор Черный, ОПЗЖ
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