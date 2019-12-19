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Нардеп Приходько: Куда исчезли более 2 тыс. правок из законопроекта о земле, руководство комитета объяснить не может

Из представленных народными депутатами 4700 поправок в таблице ко второму чтению законопроекта осталось только около 2400, сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталья Приходько.

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Наталья Приходько: Руководство и члены комитета продолжают в турборежиме принимать поправки к земельному законопроекту
Наталья Приходько: Руководство и члены комитета продолжают в турборежиме принимать поправки к земельному законопроекту
Фото: zagittya.com.ua

Народные депутаты представили к законопроекту про оборот земель сельскохозяйственного назначения 4700 поправок, но часть из них исчезли из таблицы, заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталья Приходько, сообщает сайт политсилы.

"На заседаниях аграрного комитета – хаос и беззаконие. Без обсуждения, без рассмотрения поправок, без заслушивания представителей аграрных ассоциаций, без предоставления возможности народным депутатам из других фракций аргументировано донести свою позицию руководство и члены комитета продолжают в турборежиме принимать поправки к земельному законопроекту. Более того, из представленных народными депутатами 4700 поправок в таблице осталось только около 2400 поправок. Куда исчезли более 2000 из них, руководство комитета объяснить не может! Эти фальсификации власти должны быть остановлены! А организаторы – немедленно привлечены к ответственности", – убеждена Приходько.

Политик напомнила, что ОПЗЖ выступает за запрет покупки земли в Украине иностранцами.

"Я подчеркиваю, что запуск земельного рынка вопреки воле украинских граждан, без должной подготовки и без запрета иностранцам скупать нашу землю станет преступлением, последствия которого погубят Украину. Мы не вправе этого допустить!" – заявила она.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Теги: Верховная Рада, земельная реформа, Оппозиционная платформа – За жизнь, рынок земли, ОПЗЖ, Наталья Приходько
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